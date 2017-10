0 CONDIVISI Condividi Tweet

Walt Disney ha lanciato il nuovo trailer italiano di Star Wars: Gli ultimi Jedi, l’ottavo capitolo della saga creata da George Lucas. Scritto e diretto da Rian Johnson (Looper, The Brothers Bloom), il film è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski sono i produttori esecutivi.

Seconda parte della cosiddetta “Trilogia sequel” dopo Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi è interpretato da Daisy Ridley, Mark Hamill, Carrie Fisher (alla sua ultima performance prima della scomparsa), Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Avvolto finora in un alone di mistero, il film ha svelato pochissime indicazioni sulla storia. Dal nuovo trailer è chiaro che la saga degli Skywalker prosegue raccontando l’addestramento della giovane e coraggiosa Rey (Ridley), parte della stessa famiglia di Luke e del nipote Ben, sedotto dal Lato Oscuro.

Mentre Kylo Ren (Driver) è in cerca di vendetta per la sua umiliante sconfitta, diventa centrale anche il personaggio del Leader Supremo Snoke, il suo maestro. Come nel primo trailer del film, la sua voce è affidata al talento di Andy Serkis. La frase “lascia morire il passato” pronunciata dal figlio di Han Solo fa pensare che Kylo starebbe prendendo di mira la nave su cui si trova sua madre Leia, completando il passaggio al Lato Oscuro iniziato con l’uccisione del padre nell’Episodio VII.

Nelle scene successive, vediamo Chewbacca al comando del Millennium Falcon (accompagnato da un Porg), Finn (Boyega) che sfida a duello Phasma (Christie) e Poe Dameron (Isaac) custode della “scintilla che accenderà il fuoco che distruggerà il Primo Ordine”.

Tanti indizi che il regista Rian Johnson si è divertito a smontare sui social. “Sono legittimamente diviso. Se volete arrivare al cinema senza sapere niente, evitate assolutamente di guardare il trailer. Ma è bello!”, ha scritto sul suo profilo Twitter. L’attesa durerà altri due mesi: Gli ultimi Jedi sarà nelle nostre sale dal 13 dicembre.