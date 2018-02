0 CONDIVISI Condividi Tweet

Bim ha lanciato il trailer italiano di Oltre la notte (In the Fade), il nuovo film di Fatih Akin. Premio per la migliore interpretazione femminile a Diane Kruger al Festival di Cannes 2017, il revenge movie del regista di La sposa turca e Soul Kitchen ha vinto Golden Globe e Critics’ Choice Award come miglior film straniero.

Diane Kruger interpreta Katja, una donna tedesca la cui vita viene improvvisamente sconvolta dalla morte del marito Nuri (Numan Acar) e del figlioletto Rocco (Rafael Santana). I due vengono uccisi dall’esplosione di una bomba in un attentato di matrice neonazista.

Grazie al sostegno di amici e familiari, Katja riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti. Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo (Denis Moschitto), avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti. Si tratta di una giovane coppia appartenente a un’organizzazione di estrema destra. Il processo è un’esperienza durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole e chiede giustizia, ed è disposta a tutto per ottenerla.

Oltre la notte di Fatih Akin, il trailer italiano

Ispirato da una serie di omicidi xenofobi recentemente perpetrata dal movimento neonazista NSU (National-sozialistischer Untergrund), Oltre la notte “parla di un sentimento universale, il dolore, e delle sue molte declinazioni”, ha spiegato Akin. La sceneggiatura del film è stata scritta dal regista con Hark Bohm, attore (per Fassbinder da Il soldato americano a Berlin Alexanderplatz e Lili Marleen), sceneggiatore, regista e drammaturgo.

Le musiche del film sono state composte da Josh Homme, leader dei Queens of the Stone Age. “Quando Josh ha visto un primo montaggio del film, ne è rimasto entusiasta: forse toccava le stesse corde di alcune sue canzoni”, ha raccontato Akin. “In quel momento era impegnato nelle fasi finali della registrazione del nuovo album del suo gruppo, ma ha accettato di scrivere la colonna sonora del nostro film. Aveva poco tempo per farlo, ma è riuscito lo stesso a scrivere musiche fantastiche: brani unici, malinconici e bellissimi. Avevo sempre voluto girare un thriller o almeno lavorare su alcuni elementi di questo genere narrativo, e la musica di Homme ha sicuramente contribuito a creare l’atmosfera giusta”. Oltre la notte sarà al cinema dal 15 marzo.