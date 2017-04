0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prodotto e diretto da Emir Kusturica, On The Milky Road trailer italiano ufficiale del nuovo film drammatico che ha come protagonisti lo stesso regista e sceneggiatore serbo con Monica Bellucci, un film ambientato durante la guerra in cui un casuale incontro si trasforma in una storia travolgente dalla quale niente e nessuno è in grado di fermarli.

On The Milky Road trailer italiano di Emir Kusturica

Una intensa storia di amore proibito e di passione, che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Distribuito da Europictures, On The Milky Road uscirà al cinema dal prossimo 11 maggio.

Ambientato in Primavera durante il periodo di guerra, il film segue la storia di un uomo che trasporta il latte e ogni giorno attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati.

On The Milky Road trailer italiano con Emir Kusturica e Monica Bellucci

Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando… fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana sconvolgerà la sua vita completamente.