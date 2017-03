0 CONDIVISI Condividi Tweet

Personal Shopper trailer italiano ufficiale online per il thriller metafisico interpretato da una strabiliante Kristen Stewart, sempre più musa del regista francese Olivier Assayas. I due sono al secondo film consecutivo insieme dopo la collaborazione in Sils Maria.

Descritto dal produttore Charles Gillibert come “una ghost story ambientata ai margini del mondo dell’alta moda”, il film racconta la storia una personal shopper per star famose, dotata di poteri psichici paranormali che condivideva con il fratello gemello, morto da poco. Con lui crede di comunicare dalla nuova “fonte” appena scoperta, ma i messaggi che riceve si riveleranno presto molto più ambigui.

Personal Shopper trailer italiano con Kristen Stewart

Ruolo a tinte fosche per la Stewart, che già in Sils Maria aveva affascinato pubblico e critica grazie al personaggio di Valentine, assistente personale nonché unica amica della diva Maria Enders (Juliette Binoche). L’intensa performance – e la sua misteriosa uscita di scena durante il “serpente del Maloja” sulle Alpi svizzere – le hanno fruttato il premio César (l’Oscar francese) come miglior attrice non protagonista, prima statunitense nella storia a ottenere questo ambito riconoscimento.

Nel cast di Personal Shopper sono presenti anche Sigrid Bouaziz, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie e Nora von Waldstätten. Distribuito da Academy Two, il film arriverà nelle sale italiane dal prossimo 13 aprile.

Maureen è una giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper. Ha l’incarico di scegliere i vestiti ideali, con un budget stratosferico a disposizione, per una star esigente di nome Kyra. Maureen ha anche il dono di comunicare con gli spiriti. Cerca un contatto con l’aldilà per poter salutare definitivamente il fratello gemello Lewis, recentemente scomparso e per riappacificarsi con la sua perdita. Inizierà a ricevere ambigui messaggi inviati da un mittente sconosciuto. Entrerà in contatto con una presenza spettrale ma non è sicura che si tratti di Lewis.