Universal Pictures ha lanciato il primo trailer di Jurassic World – Il regno distrutto, il sequel del blockbuster campione d’incassi nel 2015. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ritornano a Isla Nublar per il quinto capitolo del franchise.

I due attori vestono di nuovo i panni di Owen Grady e Claire Dearing in questa ennesima avventura tra T-Rex e Velociraptor, ambientata quattro anni dopo gli eventi del primo film.

Stavolta è un’eruzione vulcanica a minacciare la tranquillità dell’isola. Owen e Claire partono così per Isla Nublar con una spedizione per far evacuare i dinosauri, ma la loro missione sarà più pericolosa di quanto immaginato. Nel cast, tornano Jeff Goldblum (il dottore Ian Malcolm) e BD Wong (il dottore Henry Wu). Le novità sono James Cromwell, Toby Jones, Geraldine Chaplin, Rafe Spall, Ted Levine, Justice Smith (Ezekiel “Books” Figuero di The Get Down) e Daniella Pineda (Sophie di The Originals).

La regia passa da Colin Trevorrow allo spagnolo J. A. Bayona, autore di The Orphanage, The Impossible e Sette minuti dopo la mezzanotte. Spielberg è il produttore esecutivo con Trevorrow, che ha scritto la sceneggiatura con Derek Connolly, già rodato da Legendary Pictures con Kong: Skull Island.

Il primo trailer di Jurassic World – Il regno distrutto

Jurassic World, reboot della saga dei dinosauri creata da Michael Crichton e Steven Spielberg, ha guadagnato globalmente 1 miliardo e 671 milioni di dollari. Un risultato sorprendente: quarto miglior incasso mondiale dell’intera storia del cinema. Fino all’uscita di Star Wars: Il risveglio della Forza, era addirittura sul terzo gradino del podio dopo Avatar e Titanic.

“Sarà un inno ai diritti degli animali”, aveva promesso Trevorrow al Festival di Sitges in Spagna, annunciando le novità sul sequel. Prodotto da Frank Marshall, Patrick Crowley e Belén Atienza, Jurassic World – Il regno distrutto sarà al cinema dal 7 giugno 2018.