Twentieth Century Fox ha lanciato il primo trailer di The Greatest Showman, il musical di Michael Gracey dedicato a P. T. Barnum. Hugh Jackman veste i panni del celebre circense che nel 1835 inventò il più grande spettacolo del mondo.

Fu il suo ambizioso progetto a sancire la nascita del business dell’intrattenimento. Dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. Barnum partì dai musei, il luogo ideale per mostrare al pubblico incredibili giganti, nani, sirene e maghi. Poi spacciò esseri umani deformi, gemelli siamesi e cantanti d’opera per meraviglie della natura. Arrivò a farsi chiamare “Prince of Humbugs”, il principe dei farabutti.

Con il passare degli anni, il circo diventò famoso in tutto il mondo per gli show con animali esotici e artisti funamboli. Uno spettacolo che si guadagnò presto l’appellativo di “The Greatest Show On Earth”, ovvero “il più grande spettacolo del mondo”.

Un’avventura che è durata ben 146 anni. Il Ringling Bros. ha chiuso lo scorso maggio in seguito alle critiche degli animalisti, al calo degli spettatori e agli elevati costi di gestione.

Il primo trailer di The Greatest Showman

La nascita di questo fenomeno è raccontata da questo musical contemporaneo che è stato scritto da Jenny Bicks (Sex and the City) e Bill Condon (Dreamgirls). Le musiche sono di Benji Pasek e Justin Paul, vincitori del Premio Oscar per la canzone City of Stars di La La Land.

Nel cast, oltre a Jackman, spiccano Zac Efron (Phillip, l’aiutante di P. T. Barnum) e Michelle Williams nella parte di Charity Barnum. Zendaya è la trapezista Anne Wheeler, mentre Rebecca Ferguson interpreta Jenny Lind, “l’usignolo svedese” che con la sua voce dolce e soave venne lanciata dall’impresario americano. The Greatest Showman sarà al cinema da gennaio 2018. Ed è stato anticipato da un colpo da circo: Hugh Jackman ha salvato Zac Efron dalle fiamme durante le riprese del film!