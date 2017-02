0 CONDIVISI Condividi Tweet

Primo trailer ufficiale di Song to Song, l’atteso film scritto e diretto da Terrence Malick con protagonisti Rooney Mara, Ryan Gosling, Michael Fassbender e Natalie Portman. Ambientato ad Austin, il film non viene indicato come un musical nonostante sia ricco di brani e calato sulla scena musicale della cittadina texana.

Nel cast anche grandi star come Christian Bale, Cate Blanchett, Haley Bennett, Val Kilmer, Benicio Del Toro, Clifton Collins Jr., Angela Bettis, Bérénice Marlohe, Florence Welch, Holly Hunter, sempre che non vengano tagliate scene in fase definitiva di montaggio, come spesso è accaduto al regista texano.

Primo trailer ufficiale di Song to Song con Natalie Portman e Ryan Gosling

“Se dovessimo paragonare questo nuovo film a Knight of Cups – ha dichiarato il produttore Ken Kao a The Film Stage – sarebbe corretto affermare che si tratta di qualcosa di diverso, di evoluto, ma quest’ultima non è forse la parola più giusta; in ogni caso sarà diverso. Knight of Cups era più il tipo di film da flusso di coscienza, mentre il prossimo sarà più immerso nello spirito della nostra epoca; sarà più raffinato, non è un musical, ma è immerso nella scena musicale di Austin”.

In questa moderna storia d’amore ambientata nella scena musicale di Austin, due coppie di cantautori Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling) e il magnate della musica Cook (Michael Fassbender), insieme ad una cameriera in trappola (Natalie Portman), inseguono il successo attraverso un paesaggio rock ‘n’ roll fatto di seduzione e tradimento.