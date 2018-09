0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lucky Red ha lanciato il trailer italiano di Pupazzi senza gloria, l’irriverente e politicamente scorrettissima commedia di Brian Henson, figlio di Jim, il geniale creatore dei Muppet. Melissa McCarthy è protagonista con Maya Rudolph, Joel McHale, Elizabeth Banks e Leslie David Baker in un cast nel quale attori in carne e ossa sono affiancati da pupazzi a di poco dissoluti. The Happytime Murders (questo il titolo originale) immagina infatti un mondo dove uomini, donne e simpatici amici di pezza convivono con (poco) amore, trattati come reietti della società.

Pupazzi senza gloria, trailer del film online

Come i loro fratelli maggiori, soltanto alcuni pupazzi di Pupazzi senza gloria sono privilegiati: i protagonisti di uno show televisivo per bambini di grande successo. Almeno in apparenza, perché improvvisamente questi famosi attori di pezza cominciano ad essere assassinati uno dopo l’altro. Fuori dal set, si scopre che queste star non sono così adorabili come sembrano. Due improbabili detective, l’agente (umana) Connie Edwards (McCarthy) e il pupazzo Phil Phillips (la voce italiana di Maccio Capatonda), devono mettere da parte le loro differenze e cercare di risolvere il mistero che si cela dietro questi omicidi.

Pupazzi senza gloria, uscita al cinema il 18 ottobre

Sceneggiato da Todd Berger (l’attore che ha interpretato Kip nella serie tv Parks and Recreation), Pupazzi senza gloria è il primo progetto da regista di Brian Henson pensato direttamente per il cinema. La sua Henson Alternative ha realizzato ben 125 pupazzi, di cui 40 creati per l’occasione. Gli effetti visivi sono stati curati da Sam Nicholson. I toni sono quelli voluti da Berger, grande appassionato di noir e gialli: un mix di commedia e buddy movie, che vuole rivelare “cosa fanno i pupazzi a Hollywood quando i marmocchi vanno a letto e gli adulti si scatenano”. Distribuito da Lucky Red, Pupazzi senza gloria sarà al cinema dal 18 ottobre.