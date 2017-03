1 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando un padre trailer italiano ufficiale online per il nuovo film drammatico diretto da Mark Williams. Dal produttore di Caos, questo emozionante film sulla famiglia e sulla vita racconta la storia dello spietato cacciatore di teste Dane Jensen (interpretato dal britannico Gerard Butler), la cui vita dedita da sempre al profitto cambia all’improvviso quando il figlio si ammala gravemente. Al suo fianco tra i protagonisti, nomi del calibro di Willem Dafoe, Alfred Molina e Gretchen Mol.

Sceneggiato da Bill Dubuque, il film vede nel cast anche Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters e Anupam Kher. La regia di Mark Williams (Albert Nobbs, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco) assicura un risultato commovente ed entusiasmante.

Distribuito da Eagle Pictures, Quando un padre arriverà al cinema il 24 maggio 2017.

Gerard Butler è lo spietato “cacciatore di teste” di un’azienda, che per anni ha lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza, però, cambia all’improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente. Dopo il grande successo di Quello che so dell’amore e Attacco al potere, Gerard Butler torna a raccontare la storia di un padre che imparerà dal figlio le vere priorità della vita.