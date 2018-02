0 CONDIVISI Condividi Tweet

01Distribution ha pubblicato il trailer italiano di Quello che non so di lei, il film che segna il ritorno di Roman Polanski a quattro anni da Venere in pelliccia. Un thriller psicologico presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2017, con protagoniste Emmanuelle Seigner ed Eva Green.

L’attrice francese interpreta Delphine, una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore.

Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma Delphine è paralizzata, ha un blocco creativo. Un giorno, per caso, incontra Leila (Green), una giovane donna affascinante e misteriosa, comparsa dal nulla, eppure capace con naturalezza di entrare nella sua vita, come amica e confidente.

La presenza di Leila in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere un’amicizia si trasforma in un rapporto morboso e ambiguo. Ma chi è davvero Leila? E cosa vuole realmente da Delphine?

Quello che non so di lei, il trailer italiano

Adattamento del romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan (edito in Italia da Mondadori) e sceneggiato da Olivier Assayas, Quello che non so di lei affronta argomenti come la manipolazione, la sottomissione, il confinamento e la suspense. “Delphine de Vigan ha creato personaggi e situazioni che sembrano quasi uscire da mie opere precedenti come Cul-de-sac, Repulsion e Rosemary’s Baby”, ha spiegato Polanski a Cannes.

“Ho sempre raccontato di conflitti: tra due uomini o tra un uomo e una donna ma mai tra due donne. Leggendo il libro, sono stato colpito da come realtà e finzione si mescolino. Un continuo gioco di specchi in cui non si sa mai cosa per Delphine sia vera e cosa sia finzione”. Distribuito da 01, Quello che non so di lei arriva al cinema il 1° marzo 2018.