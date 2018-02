0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ralph Spacca Internet ha il suo teaser trailer italiano: la Disney ha presentato le prime immagini dell’attesissimo sequel di Ralph Spaccatutto, animazione campione d’incassi nel 2012 (471 milioni di dollari al box office internazionale). Stavolta niente videogiochi a 8 bit e mondi caramellosi. Ralph e la “procuraguai” Vanellope von Schweetz lasciano il mondo degli arcade e spaccheranno quello di internet.

Ralph Spacca Internet, il teaser trailer italiano

Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph (doppiato ancora una volta nella versione originale da John C. Reilly) è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare Sugar Rush. Lungo la strada lui e Vanellope conosceranno nuovi costumi, mondi e personaggi, come l’algoritmo alla moda Yesss, la formazione delle principesse Disney e altri celebri personaggi di universi cinematografici come Star Wars (C-3PO, R2-D2 e Yoda) e Marvel (Iron Man e Gamora).

Il teaser trailer italiano di Ralph Spacca Internet

Diretto da Rich Moore con lo sceneggiatore Phil Johnston, il film riconferma nel cast di voci originali Sarah Silverman (Vanellope), Jack McBrayer (Felix Aggiustatutto) e Jane Lynch (Tamora Jean Calhoun). Le novità sono Taraji P. Henson (Yesss), Alan Tudyk, James Corden e Ana Ortiz. Anche le principesse Disney saranno doppiate da numerose star statunitensi: Jodi Benson (Ariel), Paige O’Hara (Bella), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Ming-Na Wen (Mulan), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Kelly Macdonald (Merida), Auli’i Cravalho (Vaiana), Kristen Bell e Idina Menzel (Anna e Elsa di Frozen).

Distribuito da Walt Disney, Ralph Spacca Internet sarà al cinema dal 21 novembre 2018. Ecco il teaser trailer italiano, seguito da quello originale.