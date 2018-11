0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il trailer italiano di Ralph Spacca Internet è un esilarante assaggio del mondo del web secondo Ralph e Vanellope von Schweetz.

A sei anni di distanza dal film originale, il protagonista del prossimo film d’animazione Disney si ritrova intrappolato in una rete davvero particolare. Internet è infatti abitato da principesse Disney e guerrieri Marvel! La sfida sarà salvare Sugar Rush, il videogioco di Vanellope, in sole 48 ore in una vera e propria corsa contro il tempo.

Ralph Spacca Internet vedrà i nostri eroi divisi tra brand fasulli come Amazing, Gügl o Jiffy e destreggiarsi tra cookie, glitch pericolosi e pubblicità pop-up. Non mancheranno giochi virali dai risultati tremendi e video di gattini tristi che spopolano sul web.

Per quanto riguarda il cast vocale del film, a dar voce a Ralph nella versione originale sarà John C. Reilly, mentre la comica Sarah Silverman doppierà Vanellope. Ultimi, ma non per importanza, ci saranno anche Gal Gadot (la pilota Shank del videogame Slaughter Race), Jack McBrayer (Felix Aggiustatutto Junior) e Taraji P. Henson (l’algoritmo Yesss). Nel resto del cast spiccano anche Jane Lynch, Alfred Molina e Alan Tudyk. La Disney non ha ancora reso noti i nomi dei doppiatori italiani.

Ralph Spacca Internet, guarda il trailer italiano

Alla regia di Ralph Spacca Internet ci sono Rich Moore e Phil Johnston (Ralph Spaccatutto, Zootropolis). Il duo ha avuto l’importante compito di dar vita alla giungla digitale scritta da Johnston con Pamela Ribon (I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, Oceania). Clark Spencer è invece il produttore.

La data d’uscita italiana di Ralph Spacca Internet è prevista per l’1 gennaio 2019, un po’ in ritardo rispetto a quella americana del 21 novembre 2018. Per ingannare l’attesa, se te lo fossi perso, ecco il nostro approfondimento sul film: una piccola lezione esplicativa sul mondo del web che vedrai presto al cinema!