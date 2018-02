0 CONDIVISI Condividi Tweet

Warner Bros ha lanciato il trailer italiano di Rampage – Furia animale, action adventure basato sul videogioco arcade per NES. Un film che rimette insieme Dwayne Johnson e il regista Brad Peyton, la coppia di San Andreas e Viaggio nell’isola misteriosa.

Reduce dal successo di Jumanji – Benvenuti nella giungla (883 milioni di dollari al box-office internazionale), The Rock si conferma paladino incontrastato dei blockbuster hollywoodiani di nuova generazione. Stavolta veste i panni del primatologo Davis Okoye, un uomo schivo che tiene la gente a debita distanza ma che condivide un forte legame con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa sin dalla nascita.

Un esperimento genetico dai risultati catastrofici trasforma però la gentile scimmia in un’enorme e furiosa creatura. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo da queste cure ingiustificate. Mentre i nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con la dottoressa Kate Caldwell (Naomie Harris), una screditata ingegnere genetico, per creare un preziosissimo antidoto.

Facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, Davis dovrà impedire non solo una catastrofe globale ma salvare anche lo spaventoso primate che una volta era suo amico.

Rampage, arriva il trailer italiano con The Rock

Il film è sceneggiato da Ryan Engle (L’uomo sul treno), Carlton Cuse (Lost), Ryan J. Condal (Colony) e Adam Sztykiel (Undateable, Parto col folle). Nel cast sono presenti Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), Malin Akerman (Billions), Jake Lacy (Girls), Joe Manganiello (True Blood), P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street), Marley Shelton (Premonitions), Breanne Hill (San Andreas), Jack Quaid (Hunger Games – La ragazza di fuoco) e Matt Gerald (Daredevil).

Distributo da Warner Bros, Rampage arriverà nelle sale italiane dal 12 aprile, in anticipo rispetto all’uscita statunitense (prevista per il 20). Ecco il trailer italiano, seguito da quello originale.