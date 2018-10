0 CONDIVISI Condividi Tweet

Robin Hood trailer ufficiale online per questa nuova rilettura del leggendario personaggio inglese che rubava ai ricchi per dare ai poveri. A giudicare dalle prime immagini l’epica si è ammantata di ironia, azione al fulmicotone, esplosioni, realismo e gusto pop. Questa nuova versione cinematografica del mito anglosassone è, a detta del produttore Leonardo DiCaprio, completamente diversa dalle precedenti. Tra le più celebri ricordiamo quella classica con Errol Flynn, quella senile con Sean Connery, la parodia di Mel Brooks e le più recenti con Kevin Costner e Russell Crowe.

Robin Hood trailer ufficiale online

Robin Hood, realizzato da un team di esordienti (il regista Otto Bathurst, gli sceneggiatori Ben Chandler e David James Kelly), ha per protagonista Taron Egerton. Il giovane attore inglese, lanciato da Kingsman: Secret Service e prossimo Elton John in Rocketman, è un “principe dei ladri” che non pare prendersi troppo sul serio. Oltre ad Egerton, nel cast ci sono Eve Hewson (nel ruolo di Lady Marian), Jamie Foxx (Little John), Jamie Dornan (Will Scarlet), Ben Mendelsohn (lo Sceriffo di Nottingham) e Tim Minchin (Fra Tuck).

Robin Hood film 2018 al cinema dal 22 novembre

La storia racconterà l’audace rivolta contro la corrotta Corona d’Inghilterra organizzata da Robin di Loxley, un giovane crociato temprato dalla guerra, con il suo comandante moresco Little John. Da quel momento i Merry Men diventano realtà. Dalla foresta di Sherwood e l’Inghilterra di ambientazione medioevale all’attuale blockbuster, il passo è meno lungo di quanto possa sembrare. Nella speranza di fare meglio di Guy Ritchie e il suo flop King Arthur: Il potere della spada. Le riprese sono avvenute negli splendidi paesaggi di Dubrovnik, in Croazia, e nei castelli di Le Raincy, nell’Ile-de-France. Distribuito da 01 Distribution, il film arriva nelle sale italiane il 22 novembre. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.