Rocketman teaser trailer online: 20th Century Fox Italia ha mostrato le prime immagini del film che porta al cinema la vita e le canzoni di Elton John. Il biopic di Dexter Fletcher vede Taron Egerton nei panni sgargianti del baronetto del pop. Il film racconterà il cammino artistico e privato del cantautore. Dai primi passi alla Royal Academy of Music al successo, attraverso la sua duratura collaborazione con Bernie Taupin (Jamie Bell) e il controverso rapporto con il manager John Reid (Richard Madden).

Rocketman teaser trailer del film

Oltre che sulla sua vita, la sua musica e i suoi anni rivoluzionari, il progetto è incentrato anche su elementi fantastici presi dalle sue canzoni più famose. Si parte dagli 11 anni e dal rapporto con la madre Sheila Eileen Dwight (Bryce Dallas Howard) per arrivare all’età adulta e alla sua prolifica produzione musicale. Elton John figura come produttore esecutivo. Lawrence Bender di AI Film e Steve Hamilton Shaw (compagno della popstar) della Rocket Pictures sono i produttori.

Rocketman Elton John arriva al cinema

Dexter Fletcher, il regista del film e già attore dell’entourage di Guy Ritchie e Matthew Vaughn, non è nuovo a biografie d’autore. Nel 2016 ha diretto lo stesso Egerton in Eddie the Eagle – Il coraggio della follia, l’incredibile storia vera di Michael “Eddie” Edwards, il saltatore con gli sci britannico che conquistò il pubblico alle Olimpiadi invernali di Calgary nel 1988.

Distribuito da 20th Century Fox, Rocketman arriverà nei cinema italiani nel 2019. La data d’uscita non è ancora stata fissata, ma negli Stati Uniti il film uscirà il 17 maggio e nel Regno Unito il 31. Tutto fa quindi pensare che Rocketman potrebbe passare (con tutta probabilità come evento fuori concorso) per il prossimo Festival di Cannes. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.