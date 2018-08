0 CONDIVISI Condividi Tweet

Netflix Italia ha lanciato il primo teaser trailer di Roma, il nuovo film di Alfonso Cuarón che verrà presentato in Concorso a Venezia 75. L’ambizioso progetto del regista premio Oscar (Gravity, I figli degli uomini, Y yu mama tambien) ripensa alla sua adolescenza e segue le vicende di Cleo (Yalitza Aparicio), una giovane collaboratrice domestica di una famiglia della classe media che vive nel quartiere di Roma a Città del Messico.

Roma, teaser trailer del film di Cuarón

Cleo, con la sua aiutante Adela (Nancy García García), deve prendersi cura dei bambini di Sofia (Marina de Tavira), che lei ama come se fossero i propri. La donna, madre di quattro figli, è costretta a fare i conti con l’assenza del marito, mentre la domestica affronta una notizia devastante che rischia di distrarla dal suo lavoro. Con un’artistica lettera d’amore alle donne che lo hanno cresciuto, Cuarón attinge alla propria infanzia per creare un vivido ed emozionante ritratto di conflitto domestico e gerarchia sociale nel pieno delle turbolenze politiche degli anni ’70.

Roma, Alfonso Cuaron e il primo trailer del film

Roma, in Concorso a Venezia 75, sarà disponibile prossimamente su Netflix e in sale selezionate. Il colosso dello streaming porterà altri cinque film al Lido: The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen, 22 July di Paul Greengrass, They’ll Love Me When I’m Dead di Morgan Neville, The Other Side of the Wind di Orson Welles e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, la storia di Stefano Cucchi (interpretato da Alessandro Borghi dimagrito 18 chili per il ruolo) che uscirà contemporaneamente in streaming e in sala. La scelta di Alberto Barbera non è piaciuta agli esercenti italiani, che hanno protestato contro il direttore, “colpevole” di accogliere alla Mostra prodotti che non sono effettivi lungometraggi da sala. Polemiche a parte, ecco il primo teaser di Roma, disponibile su YouTube.