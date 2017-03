0 CONDIVISI Condividi Tweet

Scritto e diretto da Lucia Aniello, Rough Night trailer una sfrenata commedia sceneggiata dalla stessa regista in collaborazione con Paul W. Downs, con protagoniste Scarlett Johansson, Kate McKinnon (Ghostbusters), Jillian Bell (The Night Before), Ilana Glazer (Broad City) e Zoë Kravitz (Big Little Lies), cinque amiche che decidono di incontrarsi dopo 10 anni con l’occasione di festeggiare l’addio al nubilato di una di loro e affittare una casa a Miami.

Rough Night Trailer ufficiale con Scarlett Johansson

Prese dall’eccitazione di essere nuovamente insieme e libere, si lasceranno trasportare in situazioni estreme fino a combinarle di tutte i colori, tutto sembra filare nel migliore dei modi fino a quando non uccidono lo spogliarellista nella loro casa…

Distribuito da Sony Pictures, Rough Night uscirà nelle sale americane il prossimo 16 giugno, mentre non è ancora stata stabilita la data di uscita in Italia.