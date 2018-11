0 CONDIVISI Condividi Tweet

Santiago Italia, il documentario di Nanni Moretti che sarà presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival 2018, finalmente ora ha anche un trailer. La parabola del colpo di stato cileno dell’11 settembre 1973 è raccontata da un punto di vista davvero particolare.

A 45 anni dalla rivolta militare comandata dal generale Augusto Pinochet, quel periodo drammatico rivive nell’opera cinematografica di Moretti in un modo del tutto originale. Il documentario raccoglie una serie di interviste ai richiedenti asilo che l’Ambasciata italiana a Santiago ospitò durante quei giorni tremendi.

Santiago Italia racconta le vicende personali e politiche degli oppositori del regime. Furono proprio alcuni diplomatici italiani ad aver reso possibile la salvezza di tante vite umane, consentendo a migliaia di persone di raggiungere l’Italia.

Moretti ha raccolto le parole dei protagonisti e i materiali d’epoca offrendo uno spaccato storico e politico, sociale e antropologico dei giorni che seguirono alla deposizione di Salvador Allende e al golpe che instaurò un sanguinoso regime dittatoriale.

Santiago Italia trailer del film online

Non è la prima volta che Nanni Moretti si confronta con il documentario. Nel 1990 ha diretto il celebre La cosa, film di montaggio che mostra, senza alcun commento, una serie di interventi di militanti comunisti durante i dibattiti nei giorni successivi alla cosiddetta “svolta della Bolognina”, la proposta di Achille Occhetto di trasformare il PCI in un nuovo soggetto politico (diventato poi il PDS).

L’ultimo cliente (2003) era invece un cortometraggio sui proprietari di una vecchia farmacia newyorkese che stava per chiudere i battenti. Il 2006 fu l’anno de Il diario del Caimano, una sorta di diario di lavorazione de Il Caimano alla scoperta di tanti materiali non inclusi e dentro al film. Dai pupazzi Disney comprati per il figlio e poi tenuti per sé, al rifiuto degli effetti digitali, dall’importanza del casting al rapporto con Silvio Orlando.

Prodotto da Sacher Film, Le Pacte, Storyboard Media e Rai Cinema, Santiago Italia uscirà al cinema il 6 dicembre distribuito da Academy Two.