Il secondo teaser di Cinquanta sfumature di rosso è arrivato online. Dopo il primo teaser, il terzo e ultimo capitolo della saga erotica ha anticipato nuove immagini del film atteso per il San Valentino 2018. La tormentata love story tra Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) avrà il suo finale l’8 febbraio prossimo.

Stavolta il rapporto tra i due innamorati prenderà una piega ancora più imprevedibile. Una relazione che parte da ben altri presupposti, con la coppia pronta al grande passo: il matrimonio.

Partiti in luna di miele tra le meraviglie della Costa Azzurra e la bellezza romantica di Parigi, Christian e Anastasia dovranno vedersela con Jake Hyde (Eric Johnson), il direttore di redazione che aveva molestato Ana ed era stato licenziato, ora a caccia di vendetta. Inoltre quando Anastasia scopre di essere incinta, Christian accoglie turbato la notizia e farà riemergere ulteriori oscuri fantasmi del suo passato.

Tra fruste e colpi di pistola, bondage e rapimenti, il secondo teaser mescola amore e violenza in un mix che non ha colpito gli appassionati del franchise. L’accoglienza è stata infatti misera: il video è stato visto da due milioni di persone, un numero decisamente inferiore rispetto alle 114 milioni di visualizzazioni in 24 ore del trailer di Cinquanta sfumature di nero.

Il secondo teaser di Cinquanta sfumature di rosso

Diretto ancora da James Foley e sceneggiato da Niall Leonard (marito dell’autrice dei romanzi originali E.L. James), Cinquanta sfumature di rosso conferma nel cast Kim Basinger (Elena Lincoln), Max Martini (Jason Taylor), Brant Daugherty (Luke Sawyer), Arielle Kebbel (Gia Matteo), Luke Grimes (Elliot Grey), Rita Ora (Mia Grey) e Marcia Gay Harden (Grace Trevelyan Grey). Finalmente l’amore potrà trionfare sulle dominazioni, i controlli e le paure dell’infanzia (forse meno al box office).