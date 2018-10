0 CONDIVISI Condividi Tweet

Al suo terzo film dopo Un gelido inverno e Down to the Bone, Debra Granik continua a muoversi a cavallo tra naturalismo, western e noir dirigendo Senza lasciare traccia. In queste ore è stato diffuso il trailer italiano della pellicola che ci introduce tra le strade secondarie e gli accampamenti isolati del nord ovest degli Stati Uniti.

Nel video vediamo una adolescente (l’esordiente Thomasin Harcourt McKenzie) e suo padre (Ben Foster) vivere in un grande bosco ai margini della società. Siamo a Forest Park, alle porte di Portland, in Oregon. La loro è un’esistenza invisibile al mondo esterno, in lotta contro le pressioni della conformità e la burocrazia.

Quando un incontro casuale li porta allo scoperto, i due sono costretti alla fuga per non essere affidati agli agenti dei servizi sociali. Ma se lui, reduce di guerra, vuole scappare dalle regole imposte dalla comunità, lei si trova a fare i conti con la naturale voglia di farne parte.

Senza lasciare traccia, presentato con successo al Sundance Film Festival e al Festival di Cannes, è basato su una storia vera, quella che ha ispirato il romanzo My Abandonment di Peter Rock. Una vicenda diventata una specie di leggenda nell’area di Portland.

Frank e Ruth sono padre e figlia e hanno davvero vissuto in quel bosco per quattro anni. Andavano in città solo per ritirare la pensione di invalidità e per compare ciò che non potevano coltivare. Dopo essere stati trasferiti in una fattoria in cui il padre avrebbe potuto lavorare, la coppia sparì poco tempo dopo.

Senza lasciare traccia film al cinema dall’8 novembre

“In questa storia l’obiettivo è puntato sul concetto di sopravvivenza”, ha spiegato Debra Granik. “Dove vanno coloro che non sanno inserirsi all’interno delle tendenze dominanti della nostra cultura, e come se la cavano?”. Un altro punto focale, ha spiegato la regista, è la dinamica che si crea tra padre e figlia: “Tom è una ‘Pandora’ curiosa e Will sente che la sua curiosità potrebbe spingerla lontano da lui, fino al punto in cui le loro strade potrebbero arrivare anche a dividersi”.

Distribuito da Adler Entertainment, Senza lasciare traccia è al cinema dall’8 novembre 2018.