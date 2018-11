0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una coppia di divi da urlo in un thriller torbido e sensuale, scritto e diretto da uno dei migliori sceneggiatori su piazza: è questo Serenity, il cui trailer è stato diffuso in rete qualche ora fa. E che potete vedere alla fine di quest’articolo.

I due protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway tornano a far coppia dopo l’esperienza di Interstellar con Christopher Nolan. Ovviamente, a dispetto del nome, questo progetto non ha nulla a che vedere con il fantasy (estensione di Firefly) di Joss Whedon del 2005.

Serenity è un neo-noir hitchcockiano che vede McConaughey interpretare Baker Dill, il tranquillo capitano di una barca da pesca. Siamo su un’isola placida e paradisiaca dei Caraibi dove non succede mai nulla. Almeno fino al momento in cui l’ex moglie di Baker, Karen (interpretata da Anne Hathaway) lo rintraccia per chiedergli aiuto.

La donna e il loro figlio sono infatti minacciati dal nuovo marito di lei, un tipo manesco e violento (Jason Clarke). Dill, che si è rifatto una vita con un’altra compagna (Diane Lane), si ritrova così catapultato nel proprio passato, fatto di misteri e pericolosi inganni.

Serenity trailer del thriller online

Serenity è stato scritto e diretto da Steven Knight, il regista e sceneggiatore inglese di film come Locke e Redemption – Identità nascoste. Knight ha recentemente collaborato anche alla scrittura di un altro thriller, ovvero Millennium – Quello che non uccide (al cinema dal 31 ottobre). Il cast internazionale comprende inoltre la presenza di Djimon Hounsou e Jeremy Strong.

Non si conosce ancora una data d’uscita italiana per questo film. Serenity sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 25 gennaio 2019. In Gran Bretagna, invece, arriverà direttamente su Sky Cinema. Che ne pensate? Vi interessano Matthew McConaughey e Anne Hathaway in versione thriller? Se volete saperne di più sul film, leggete il nostro approfondimento.