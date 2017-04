0 CONDIVISI Condividi Tweet

Song to Song trailer italiano ufficiale online per il nuovo film del maestro Terrence Malick. Un intenso dramma romantico che vede come protagonisti le star Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender e Natalie Portman. Prestigiose anche le guest star coinvolte nel progetto: Patti Smith e Iggy Pop recitano infatti nel ruolo di se stessi.

Song to Song trailer italiano online

Scritto e diretto da Terrence Malick, il film la storia di BV (Ryan Gosling), un musicista che cerca il successo con l’aiuto della compagna (Rooney Mara) e del suo produttore Cook (Michael Fassbender). Tra i tre si stabilisce un legame che va oltre il semplice rapporto professionale e che coinvolge presto anche la giovane cameriera Rhonda (Natalie Portman). Nasce così una relazione intima e passionale in continuo bilico tra amore e tradimento.

Song to Song Trailer Italiano del film di Terrence Malick

Prodotto da FilmNation Entertainment, Song to Song uscirà nelle sale italiane la prossima estate.

