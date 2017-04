0 CONDIVISI Condividi Tweet

Star Wars: Gli ultimi Jedi teaser ufficiale online per il nuovo capitolo della saga sci-fi. In occasione della Star Wars Celebration di Orlando, in Florida, Kathleen Kennedy (la presidentessa di Lucasfilm) e il regista Rian Johnson hanno lanciato questa ghiotta anticipazione dell’ottavo film del franchise. Le prime immagini ci mostrano Rey (Daisy Ridley) sull’isola dove aveva incontrato Luke Skywalker (Mark Hamill) al termine di Il risveglio della Forza.

Seguono un casco nero distrutto e accompagnato dal celebre respiro di Darth Vader, Finn (John Boyega) ferito in una capsula di stasi, il duro addestramento Jedi di Rey, Kylo Ren (Adam Driver) che brandisce la sua spada laser e Poe Dameron (Oscar Isaac) in fuga da un violento attacco. “Conosco una sola verità: il tempo della fine dei Jedi è giunto”, dice Luke Skywalker al termine della clip.

Scritto e diretto da Rian Johnson (Looper, The Brothers Bloom, Brick – Dose mortale), il film conferma nel cast anche Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (il Generale Hux), Anthony Daniels (C-3PO), Gwendoline Christie (Phasma) ed Andy Serkis (il Supremo Leader Snoke). Le new entry saranno Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. Star Wars: Gli ultimi Jedi sarà al cinema dal 13 dicembre e vedrà l’ultima apparizione di Carrie Fisher, scomparsa il 27 dicembre 2016 a 60 anni.