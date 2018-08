0 CONDIVISI Condividi Tweet

Suspiria di Luca Guadagnino ha il suo trailer ufficiale. Amazon Studios ha presentato il full trailer di uno dei titoli più attesi della prossima stagione, il remake del capolavoro horror di Dario Argento firmato dal regista di Chiamami col tuo nome, A Bigger Splash e Io sono l’amore. In Concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato sceneggiato da David Kajganich e riprende location e ambientazioni dell’originale, ovvero l’accademia di danza Markos Tanz a Berlino nel 1977.

Suspiria di Guadagnino, il trailer ufficiale

L’oscurità inghiottisce la direttrice artistica della scuola, Madame Blanc (Tilda Swinton), l’ambiziosa e giovane ballerina Susie Bannion (Dakota Johnson), e uno psicoterapeuta che ha subito un doloroso lutto (Lutz Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all’incubo. Altri alla fine si sveglieranno. Dietro la compagnia, infatti, si nasconde un inquietante segreto. Nel cast del film sono presenti anche Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Angela Winkler, Sylvie Testud, Renée Soutendijk, Ingrid Caven e Malgorzata Bela.

Suspiria, trailer online per il remake del classico horror

Sin dalle prime foto di Dakota Johnson diffuse al CinemaCon di Las Vegas, Suspiria ha sconvolto pubblico e critica negli Stati Uniti. Amy Kaufman, giornalista del Los Angeles Times, sostiene di essere rimasta “traumatizzata” dalla visione, mentre Jessica Harper, protagonista dell’originale del 1977, ha scritto su Facebook: “È uno dei film più spaventosi che abbia mai visto”. Thom Yorke, il cantante dei Radiohead, ha contribuito alla colonna sonora.

“Luca ha deciso di fare questo film con non so con quanta consapevolezza”, ha raccontato Dario Argento. “Mi ha invitato ad andare a trovarlo sul set, ma il giorno prima ho cambiato idea: non me la sono sentita. Non so se vedrò il film, ma mi auguro che Guadagnino non ne faccia un massacro”. Suspiria uscirà negli Stati Uniti il 2 novembre, mentre in Italia – dove sarà distribuito da Videa – non ha ancora una data fissata.