Netflix ha lanciato il primo teaser di Le nostre anime di notte, il film che vede Robert Redford e Jane Fonda di nuovo insieme. I due riceveranno il Leone d’Oro alla carriera alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, prima della proiezione Fuori Concorso del film.

Diretto dall’indiano Ritesh Batra (Il senso di una fine, Lunchbox), Our Souls at Night – questo il titolo originale – è basato sul romanzo di Kent Haruf. L’adattamento per lo schermo è firmato da Scott Neustadter e Michael H. Weber (Colpa delle stelle).

A 50 anni esatti da A piedi nudi nel parco, Redford e Fonda interpretano il vedovo Louis Waters e la vedova Addie Moore. Il marito della donna è morto anni prima, e anche l’uomo è ormai solo da tempo. I due sono vicini da decenni in una cittadina in Colorado, ma hanno avuto pochi contatti nel corso degli anni. I loro figli si sono trasferiti ed entrambi sono soli in due enormi case.

Per rompere quest’isolamento, Addie cerca di stabilire un legame e sfruttare nel migliore dei modi il tempo che hanno ancora a disposizione. I due iniziano così una delicata e toccante love story. Nonostante i mormorii e i pettegolezzi in paese, le malelingue e le invidie, scopriranno di non volersi arrendere ai rimpianti per gli errori commessi in passato e al dolore delle perdite subite durante la vita.

Per Redford e Fonda, rispettivamente 80 e 79 anni, si tratta del quarto film in coppia. In passato hanno recitato in La caccia (1966) di Arthur Penn, A piedi nudi nel parco di Gene Saks e Il cavaliere elettrico (1979) di Sydney Pollack.

Nel cast del film sono presenti anche Bruce Dern (Nebraska), Judy Greer (Jurassic World), Matthias Schoenaerts (The Danish Girl) e Iain Armitage (Big Little Lies). Le nostre anime di notte verrà distribuito in tutto il mondo da Netflix a partire dal 29 settembre 2017.