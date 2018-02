0 CONDIVISI Condividi Tweet

Disney e Lucasfilm hanno lanciato il primo teaser di Solo – A Star Wars Story, spinoff della saga di Guerre stellari dedicata al pilota del Millennium Falcon reso celebre da Harrison Ford. Il film ricostruisce le avventure del giovane Han Solo (Alden Ehrenreich) e di Chewbacca (Joonas Suotamo) prima degli eventi raccontati in Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza.

Il pilota solitario e il suo massiccio futuro copilota si imbattono così nell’altro celebre furfante e scommettitore della galassia lontana lontana, Lando Calrissian (Donald Glover).

Sceneggiato da Lawrence Kasdan con il figlio Jon (Kasdan padre figura anche come produttore esecutivo), il film ha avuto una genesi a dir poco complicata. La regia era stata inizialmente affidata a Phil Lord e Christopher Miller (22 Jump Street, 21 Jump Street, The Lego Movie, Piovono polpette), che in seguito sono stati allontanati dal progetto per divergenze creative. Dopo due anni di lavoro infatti, a riprese inoltrate, Lord e Miller sono stati licenziati in tronco e sostituiti dal veterano Ron Howard.

Secondo le ricostruzioni successive, i due registi “silurati” avrebbero preteso una libertà di manovra nelle scelte artistiche sul set incompatibile con la prassi di Disney e Lucasfilm nella produzione di un blockbuster.

Oltre ai due protagonisti, il resto della “crew” include il capitano Tobias Beckett (Woody Harrelson) e Qi’ra (Emilia Clarke). Nel resto del cast figurano Paul Bettany (che ha preso il posto di Michael K. Williams, impossibilitato a tornare sul set per i reshoots di Howard), Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Harley Durst. Le musiche sono state composte da John Powell (Dragon Trainer, Rio, Shrek). Distribuito da Walt Disney Company Italia, Solo – A Star Wars Story arriverà al cinema il 23 maggio 2018. Ecco il primo teaser ufficiale, balzato subito in testa alle tendenze di YouTube.