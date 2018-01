0 CONDIVISI Condividi Tweet

Amazon Studios ha lanciato il teaser trailer di Don’t Worry, il nuovo film di Gus Van Sant con Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara e Jack Black. Tre anni dopo La foresta dei sogni, il regista di Louisville sarà al Sundance Film Festival (dal 18 al 28 gennaio) per poi avere la sua premiere internazionale al Festival di Berlino (15-25 febbraio).

Il film è basato sulla storia vera di John Callahan, uno dei fumettisti più apprezzati d’America. Nato e cresciuto a Portland, John (Phoenix) ebbe un’infanzia difficile: era orfano e a otto anni subì abusi da un’insegnante. A 21 anni, invece, rimane paralizzato in seguito ad un tremendo incidente d’auto.

Callahan si dà così all’alcol e accetta controvoglia di entrare in rehab. Con l’aiuto della sua fidanzata Annu (Mara) e del suo più caro amico e sponsor Donnie (Hill), si dedica al disegno come forma di terapia. Le vignette diventano per lui un modo per allontanare la bottiglia. Ma non sono semplici disegni: Callahan fa satira e pubblica su autorevoli magazine come il New Yorker e Playboy.

Le sue vignette sono “oltraggiosamente divertenti o oltraggiosamente offensive”, scrisse Bruce Weer sul New York Times. Il titolo del film, Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, riprende proprio una vignetta di Callahan: Non preoccuparti, non andrà lontano a piedi. Un disegno che fece infuriare le associazioni americane di disabili perché raffigurava un uomo invalido inseguito, ma di cui viene trovata la sedia a rotelle vuota.

Online il teaser trailer di Don’t Worry

Il biopic di Gus Van Sant è basato sull’autobiografia di Callahan, Will the Real John Callahan Please Stand Up? Lurid Revelations, Shocking Rejections, Irate Letters, che vanta un’introduzione di Robin Williams. Morto nel 2010, John era anche un bravissimo cantante e Tom Waits ha collaborato al suo album, Purple Winos in the Rain.

Don’t Worry sarà distribuito in Italia da Adler Entertainment dal 10 maggio. Ecco il teaser trailer, accompagnato dalla splendida Isolation di John Lennon.