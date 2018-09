0 CONDIVISI Condividi Tweet

Neon ha lanciato il teaser trailer di The Beach Bum, la nuova stoner comedy scritta e diretta da Harmony Korine. Il film racconta le folli e divertenti disavventure di Moondog (proprio come il musicista di strada e cantautore statunitense), interpretato da Matthew McConaughey. Moondog è un anticonformista ribelle e adorabile che conduce una vita selvaggia e solitaria, seguendo regole tutte sue. Un personaggio tagliato su misura per l’attore, che ha già fornito performance del genere in film come Mud di Jeff Nichols e Killer Joe di William Friedkin.

The Beach Bum, trailer del film di Harmony Korine

Nelle prime immagini, McConaughey appare strafatto e sballato come mai prima d’ora, tra serpenti, feste in piscina e voli spericolati. L’impressione è quella dell’ennesimo film di Korine coloratissimo e allucinatorio, liquido e ultrapop, popolato da outsider che vogliono vivere la vita fino in fondo. The Beach Bum vede per la prima volta insieme sul grande schermo il divo premio Oscar per Dallas Buyers Club e il regista di cult movie come Spring Breakers, Trash Humpers e Gummo. Nel cast sono presenti anche Snoop Dog, Zac Efron, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, Martin Lawrence (al suo primo film dopo una pausa durata 5 anni) e il cantautore Jimmy Buffett, autore di successi come Margaritaville e Cheeseburger in Paradise.

The Beach Bum, uscita negli Usa il 22 marzo 2019

Il film è prodotto da John Lesher di Le Grisbi Productions, Steve Golin di Anonymous Content, Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte della Iconoclast, in collaborazione con Vice Films. “Con The Beach Bum, Harmony ha costruito il film perfetto per i nostri tempi oscuri e preoccupanti: una stoner comedy irriverente, spassosa e molto originale che soltanto uno come lui poteva creare”, ha dichiarato un entusiasta Lesher. Distribuito da Neon, il film arriverà nelle sale americane il 22 marzo 2019.