The Good Cop promette azione e risate già dal suo trailer ufficiale. Dall’autore di Detective Monk, questa serie originale Netflix con Tony Danza e Josh Groban debutta su Netflix venerdì 21 settembre. Creata da Andy Breckman, è ispirata all’omonima serie tv israeliana trasmessa su yes dal 2015 al 2017 ed è una divertente parodia di celebri procedurali televisivi come CSI, Criminal Minds e Law & Order. L’originale, prima sitcom poliziesca realizzata in Israele, porta la firma di Erez e Tomer Aviram ed è stata prodotta da Yoav Gross.

The Good Cop, trailer della serie tv

La storia ha per protagonisti due poliziotti, padre e figlio. Tony Caruso senior (Tony Danza) è il classico sbirro disonesto ma di buon cuore. Tony Caruso Jr. (Josh Groban) è l’esatto opposto, un detective patologicamente integerrimo ed onesto. Quando non è impegnato a risolvere omicidi, è il figlio a cercare di tenere sotto controllo il padre. Ma la sua pazienza e la sua etica sono costantemente messe alla prova quando è costretto a convivere con il genitore, astuto, notoriamente corrotto e congedato con disonore. Non solo: la strana coppia indaga insieme sul caso di una donna scomparsa.

The Good Cop, serie tv su Netflix dal 21 settembre

Nel resto del cast, The Good Cop schiera Isiah Whitlock Jr. (l’agente Burl Loomis), Frank Whaley (l’ambiguo Joseph Privett) e Monica Barbaro nei panni di Cara Vasquez, detective della omicidi che affianca Tony Jr. in qualità di partner (e oggetto del desiderio). La regia dello show è affidata a Randy Zisk, uomo di fiducia di Andy Breckman dai tempi di Monk e regista di numerose puntate di Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman. La prima stagione della serie è composta da dieci episodi: Netflix li pubblica in streaming tutti insieme per un perfetto binge watching a partire dal 21 settembre.