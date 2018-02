0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Outsider ha finalmente il suo trailer ufficiale: Netflix ha mostrato le prime immagini dell’epico crime drama che ha per protagonista Jared Leto. Il leader dei Thirty Seconds to Mars, premio Oscar per Dallas Buyers Club, interpreta Nick Lowell, un ex soldato statunitense reduce della Seconda guerra mondiale.

Dopo essere stato imprigionato in Giappone, viene rilasciato grazie all’aiuto del suo compagno di cella Kiyoshi (Tadanobu Asano), membro della Yakuza. Una volta libero, Nick dovrà ottenere il rispetto dell’organizzazione criminale giapponese e pagare il suo debito. Avvierà così una scalata ai vertici della “gomorra” nipponica, tra tatuaggi, politica, soldi e antichi rituali.

The Outsider è il primo film in lingua inglese di Martin Zandvliet, il regista danese di Land of Mine – Sotto la sabbia, la storia dei soldati tedeschi in Danimarca dopo la Seconda guerra mondiale, deportati e messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri. La sceneggiatura è stata invece scritta da Andrew Baldwin (Bastille Day), da un’idea del produttore John Linson (Sons of Anarchy, Lords of Dogtown).

Il progetto The Outsider circola da anni a Hollywood. Inizialmente Takashi Miike aveva mostrato interesse nei confronti dello script, salvo poi abbandonare l’idea per dedicarsi a Blade of the Immortal. Anche per il ruolo del protagonista c’erano altri nomi in lizza prima di Leto, tra tutti quelli eccellenti di Tom Hardy e Michael Fassbender.

The Outsider, il trailer ufficiale

Nel cast, oltre a Leto e Asano, spiccano i giapponesi Kippei Shiina, Shioli Kutsuna, Nao Omori e Min Tanaka. Tra gli occidentali, sono presenti invece Emile Hirsch, Raymond Nicholson e Rory Cochrane. Nel comparto tecnico, Zandvliet ha voluto tutti i suoi collaboratori storici. La fotografia del film è di Camilla Hjelm, il montaggio di Mikkel E.G. Nielsen, le scenografie di Gitte Malling. The Outsider sarà disponibile su Netflix dal 9 marzo. Ecco il trailer ufficiale.