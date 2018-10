0 CONDIVISI Condividi Tweet

La morte è soltanto l’inizio: con questa sinistra logline Sony Pictures Entertainment ha rilasciato il primo trailer ufficiale per l’horror di stampo demoniaco The Possession of Hannah Grace.

Il film farà il suo debutto nelle sale americano il 30 novembre 2018. Da queste immagini, emerge il tema dominante di ciò che vedremo: un terrificante spirito demoniaco che minaccia la giovane protagonista.

The Possession of Hannah Grace: il trailer dell’horror

The Possession of Hannah Grace racconta la storia di una possessione che scatena una serie di eventi funesti. La ragazza posseduta dal demonio si chiama Hannah Grace (Kirby Johnson) ed è vittima di un esorcismo che si conclude con la sua morte.

Ma il rito non è stato concluso da Padre Marcato (Gijs Scholten van Aschat), il sacerdote che se ne è occupato. Mesi dopo, l’infermiera Megan Reed (Shay Mitchell) sta facendo il turno di notte all’obitorio quando prende in consegna un cadavere sfigurato. È proprio quello di Hannah.

Da sola nei corridoi sotterranei della morgue, Megan inizia a sperimentare visioni orribili e comincia a sospettare che quel corpo possa essere ancora posseduto da una forza crudele.

The Possession of Hannah Grace al cinema a novembre

L’horror è prodotto da Broken Road Productions ed è distribuito da Screen Gems e Sony Pictures, che ha rilasciato il trailer che trovate in fondo all’articolo.

The Possession of Hannah Grace nel cast schiera anche Grey Damon e Stana Katic (Castle). Il regista è l’olandese Diederik Van Rooijen (la serie tv Penoza) mentre della sceneggiatura si è occupato lo specialista Brian Sieve (Boogeyman 2, Scream: The TV Series).

Dal video apprendiamo che nel film ci saranno tutti i classici ingredienti del genere horror: una possessione, un esorcismo, un corpo maledetto, presenze di oscura provenienza, una donna ossessionata dagli spettri (soprattutto interiori).

Non sappiamo ancora quando The Possession of Hannah Grace potrebbe arrivare nelle sale italiane. Che ne dite di questo horror? Avete voglia di scoprirlo? Leggete il nostro approfondimento.