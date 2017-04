1 CONDIVISI Condividi Tweet

Da 20th Century Fox, The War – Il Pianeta delle Scimmie secondo trailer italiano online, il terzo capitolo dell’acclamato franchise campione d’incassi diretto da Matt Reeves, Cesare e le sue scimmie sono costretti in un conflitto mortale con un esercito di esseri umani guidati da uno spietato colonnello, interpretato da Woody Harrelson.

The War – Il Pianeta delle Scimmie secondo trailer italiano online

Scritto da Mark Bomback, Pierre Boulle e Matt Reeves, la pellicola vede tra gli interpreti principali Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller, Judy Greer, Gabriel Chavarria e Terry Notary, mentre Michael Giacchino tornerà a occuparsi della colonna sonora.

A 3 anni di distanza da Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie, War – Il Pianeta delle Scimmie arriverà al cinema il 14 luglio 2017.

Cesare lotta con i suoi istinti più oscuri e inizia la sua propria ricerca mitica per vendicare il suo tipo. Come il viaggio porta finalmente faccia a faccia, Cesare e il Colonnello sono scavati contro l’altro in una battaglia epica che determinerà il destino di entrambi i loro specie e il futuro del pianeta.