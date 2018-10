0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi ha seguito con passione tutta l’undicesima stagione di X Factor, non perderà neanche un secondo di This Is Maneskin sin dai primi attimi del suo trailer ufficiale. La giovanissima band lanciata dal talent di Sky sbarca al cinema per un evento unico il 24 ottobre. Non è bastato l’esordio sul piccolo schermo e l’uscita dell’album Il ballo della vita. Il 24 è una data non casuale. Nella puntata del 25 ottobre di X Factor 12, i quattro torneranno nel programma per suonare il primo singolo Torna a casa. Ma le novità non finiscono qui.

This Is Maneskin trailer ufficiale del docu-film

Distribuito da Vision Distribution, This Is Maneskin sarà un’uscita-evento perché arricchita da una performance live proiettata in diretta in tutte le sale. L’elenco dei cinema (del circuito UCI) è stato reso noto, come le particolarità di questo film.

Diretto dai videomaker YouNuts, il documentario segue Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Ethan Torchio (batteria) e Thomas Raggi (chitarra) nelle fasi più delicate del loro lavoro creativo.

Il film è il racconto di un sogno che diventa realtà. La storia di quattro ragazzi passati dall’esibirsi nei locali di provincia a trionfare sul palco di uno dei talent più seguiti della televisione italiana.

Il ballo della vita è stato anticipato dal singolo Torna a casa, una classica ballad che ha subito conquistato il disco d’oro e raggiunto il vertice delle classifiche iTunes e Spotify. Ma oltre al loro classico, romantico ed intenso mix di funk, indie, pop, reggae e rock, il disco presenterà anche alcuni brani dalle sonorità gipsy e flamenco, che evocano le danze dell’Andalusia.

Loro, travolti in giovanissima età dal successo, restano comunque con i piedi per terra. Come suggerisce il film, i Maneskin hanno già imparato a mantenere in equilibrio i ritmi professionali serrati e la vita da adolescenti, trovando il tempo anche per la famiglia e gli amici di sempre.