Gaumont ha lanciato il primo trailer di Belle & Sebastien – Amici per sempre, terzo capitolo del franchise campione d’incassi. Una saga basata sulla serie televisiva francese di Cécile Aubry e nota in tutto il mondo grazie al cartone animato giapponese del 1981, iniziata nel 2013 e proseguita nel 2015 con il primo sequel.

Questo terzo film conferma il piccolo Félix Bossuet nel ruolo di Sebastien, mentre la new entry è il “cattivo” interpretato da Clovis Cornillac (Asterix alle Olimpiadi), anche regista. Nel cast ritornano anche Tchéky Kario nella parte di nonno César e Thierry Neuvic in quella del papà del giovane protagonista.

Sempre tra i suggestivi paesaggi innevati delle Alpi francesi, Sebastien è ormai cresciuto, ha dodici anni e lui e Belle sono ancora inseparabili. Anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà.

Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, e Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo.

Ecco il trailer di Belle & Sebastien – Amici per sempre

La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien è testardo e farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe. Sceneggiato da Juliette Sales e Fabien Suarez, Belle & Sebastien – Amici per sempre punta a bissare i successi dei primi due capitoli.

Belle & Sebastien ha incassato 33 milioni di dollari nel mondo ed è stato campione d’ascolti in tv. L’avventura continua ha avuto una leggera flessione (19 milioni al box office internazionale) ma in Francia è arrivato a toccare quota 12 milioni di euro. Distribuito da Notorious Pictures, Amici per sempre sarà al cinema dal 22 febbraio.