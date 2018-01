0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lucky Red ha lanciato il trailer di Finalmente sposi, il nuovo film con gli Arteteca dopo il successo di Vita, cuore, battito. Una commedia “cuozza” e stracult che vede alla regia una gradita sorpresa: Lello Arena.

Il comico napoletano torna dietro la macchina da presa dopo trent’anni. Nel 1988 aveva diretto Chiari di luna. Sei anni prima, nel 1982, aveva affidato a Lodovico Gasparini quello che sarebbe dovuto essere il suo esordio, il cult movie No grazie, il caffè mi rende nervoso.

Sceneggiato da Ciro Ceruti e Nando Mormone, Finalmente sposi racconta la storia di Enzo (Enzo Iuppariello) e Monica (Monica Lima), una coppia che decide di sposarsi dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show. Monica sogna un matrimonio perfetto. Ma tra abito da sposa, ristorante, bomboniere, viaggio di nozze e arredamento per la casa, le finanze di famiglia non bastano. Anzi.

A pochi giorni dalle nozze, i due ricevono la notizia che il centro commerciale dove lavorano a breve chiuderà. Passati i festeggiamenti, i neo sposini, anziché partire per il viaggio di nozze a Miami, si vedono irrimediabilmente costretti a prendere un pullman con destinazione Wolfsburg dove troveranno Ciro, cugino di Enzo, che li aiuterà a cercare una stabilità e un futuro che la loro amata città non gli può assicurare.

Online il trailer di Finalmente sposi

La commedia rilancia la comicità napoletana, molto regionalistica, del duo di Made in Sud. D’altronde Vita, cuore, battito ha sbancato il botteghino ottenendo risultati straordinari. Su 100 sale di programmazione, il loro debutto ha incassato quasi 2 milioni di euro, al decimo posto tra i film italiani del 2016. Un vero e proprio caso, considerando che con il passaparola è sbarcato anche in tutte le regioni del Centro-Nord. E la città dove ha fatto più spettatori non è stata Napoli ma Reggio Emilia.

Distribuito da Lucky Red, Finalmente sposi sarà al cinema dal 25 gennaio.