13 CONDIVISI Condividi Tweet

A meno di due mesi dall’inizio ufficiale della nuova stagione, è stato rilasciato il trailer di Game Of Thrones 7, in Italia ‘Il Trono Di Spade’. La serie TV targata HBO, dopo aver lanciato piccole esche e indizi, ha catturato l’attenzione degli spettatori con una carrellata di immagini d’anteprima che lasciano intravedere il destino degli abitanti di Westeros e la travolgente corsa verso il famigerato trono dei Sette Regni.

Le prime scene della settima stagione de Il Trono Di Spade

Pochi mesi fa è stato rilasciato un teaser, che però è composto da scene non presenti negli episodi. Tuttavia, sotto dichiarazione dell’attore Liam Cunningham (Ser Davos) quelle riprese frontali dei tre candidati al trono contengono qualche indizio importante (no spoiler) sul loro destino. Lo rivediamo insieme:

Ora, però, è finalmente il momento di rituffarsi a pieno nelle atmosfere storico-fantasy della serie, rivedere Cersei, Jon Snow e Daenerys pronti per contendersi i Sette Regni e non solo: come recita la frase che chiude il trailer di Game Of Thrones 7, ‘la Grande Guerra è Qui’.

Guarda il trailer di Game of Thrones 7

Troppi gli interrogativi lasciati aperti dopo la season 6, che ha mostrato al pubblico una delle scene più epiche e belle di tutta la serie, La Battaglia dei Bastardi, quella tra Jon Snow e Ramsey Bolton. Cosa succederà ora che il nuovo ‘Re del Nord’ è stato acclamato dalle casate fedeli un tempo a Ned Stark? Sansa si lascerà influenzare dai sotterfugi di Ditocorto? E dove si sta dirigendo la flotta di Daenerys? E infine: come si evolverà il regno di Cersei dopo il suo terribile attentato al precedente Re, suo figlio Tommen?

I quesiti irrisolti delle vicende di Westeros e il fattore hype

Il trailer di Game of Thrones non regala nessuna risposta, naturalmente: è stato attentamente studiato – come al solito – dalla furbissima produzione HBO, che da sei anni è riuscita a condurre un’operazione ‘hype’ impareggiabile, realizzata in modo da far accrescere la curiosità e la voglia di consumare gli episodi appena la nuova stagione è disponibile.

Purtroppo, però, le stagioni rimaste sono due e gli episodi (in totale, tra season 7 e 8) soltanto 13. Sarà meglio tenersele strette…Ed aspettare con trepidazione il 16 luglio, giorno di debutto del primo nuovo episodio.