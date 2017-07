0 CONDIVISI Condividi Tweet

Warner Bros ha lanciato il primo trailer di Geostorm, disaster movie con Gerard Butler mattatore assoluto. L’attore scozzese è Jake Lawson, coordinatore capo della stazione spaziale internazionale per il clima. Ha creato un sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteo.

Le catastrofi naturali ormai sono un ricordo: gli Stati Uniti possono governare il clima. Ma un satellite in Afghanistan ha fatto flop e la sensazionale invenzione di Lawson si è trasformata in un boomerang. Un’arma per distruggere intere nazioni, creando delle catastrofiche tempeste.

Jake è costretto a lavorare in coppia con il non tanto amato fratello Max (Jim Sturgess) per salvare il mondo dal disastro. Sulla loro strada incontreranno l’agente dei servizi segreti Sarah Wilson (Abbie Cornish). L’unico modo per evitare la tempesta globale è disattivare il sistema. La sola persona a custodirne i codici è il Presidente degli Usa, Andrew Palma (Andy Garcia). Inevitabile rapirlo per impedire il cataclisma.

In perfetto stile Independence Day e The Day After Tomorrow, Geostorm è l’esordio alla regia di Dean Devlin. Un produttore vecchia scuola, che ha portato sullo schermo Independence Day, Godzilla e Stargate. La sceneggiatura è stata scritta da Devlin con Paul Guyot, già autore delle serie tv The Librarians e Leverage.

È arrivato il trailer di Geostorm

Prodotto da Skydance Productions e Warner Bros. Pictures, il film ha avuto una gestione travagliata. Dopo due anni di riprese (iniziate nel 2014), è stato completamente rigirato. La decisione è stata presa dal produttore Jerry Bruckheimer, insoddisfatto dai risultati dei test screenings. La seconda regia è stata affidata a Danny Cannon (Gotham, Dredd – La legge sono io).

Il cast di contorno si presenta davvero ricco. Ed Harris è il segretario di stato Leonard Dekkom. Nella flotta che accompagna Jake nello spazio spiccano Robert Sheehan (Misfits) e Zazie Beetz (Game of Thrones). Completano il cast Alexandra Maria Lara e Daniel Wu. Distribuito da Warner Bros, Geostorm sarà al cinema dal 1° novembre.