Paramount Pictures ha lanciato il primo trailer di Madre! di Darren Aronofsky, horror thriller psicologico “sull’amore, la devozione e il sacrificio” firmato dal regista di Requiem for a Dream e Il cigno nero.

Jennifer Lawrence è la protagonista nei panni di una giovane donna, sposata con Javier Bardem. La coppia vede la propria relazione messa alla prova quando degli ospiti inattesi arrivano nella loro abitazione, sconvolgendo la loro tranquilla esistenza.

In concorso a Venezia 74, il film vede nel cast anche Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson e Kristen Wiig. Madre! segna il ritorno al Lido di Aronofsky, habituè della Biennale. Nel 2006 il regista americano fu selezionato con L’albero della vita – The Fountain, due anni dopo vinse il Leone d’oro con The Wrestler. Nel 2010 è tornato in competizione con Il cigno nero e l’anno successivo ha presieduto la Giuria del Concorso, che premiò col Leone Aleksandr Sokurov e il suo Faust.

Dopo il successo commerciale del kolossal mistico Noah (362 milioni di dollari incassati in tutto il mondo), Madre! torna alle atmosfere morbose e inquietanti dei suoi esordi. Si tratta di un progetto che il regista stava preparando da tempo, ma di cui non era mai trapelato nulla di troppo dettagliato. Il primo trailer conferma le impressioni avute dal poster ufficiale, diffuso via Twitter il giorno del Mother’s Day (la festa della mamma negli Usa). Un’immagine che raffigura Lawrence immersa in una foresta e in un candido abito bianco macchiato di sangue: sul petto mantiene il suo cuore strappato.

La stampa statunitense già parla con insistenza di un riconoscimento importante per questo film: quello di Aronofsky è spesso indicato come uno dei 10 film che potrebbero essere in corsa per l’Oscar 2018. Madre! debutterà nelle sale americane il 15 settembre, mentre sarà al cinema in Italia a partire dal 28 settembre.