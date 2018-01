0 CONDIVISI Condividi Tweet

Netflix ha lanciato il trailer di Mute, il nuovo thriller fantascientifico di Duncan Jones. Il regista di Moon, Source Code e Warcraft ha scelto Alexander Skarsgård, Paul Rudd e Justin Theroux come protagonisti del suo quarto lungometraggio, definito un “sequel spirituale” di Moon (oltre che “una versione sci-fi di Casablanca”).

La tagline di Netflix e questo primo trailer hanno lasciato gli spettatori nella confusione più totale. 2052: benvenuti a Berlino, dove i sogni si avverano e l’umanità si sgretola. Così il colosso dello streaming ha presentato il film.

La capitale tedesca del 2052, nella visione distopica di Jones, è diventata un crocevia di immigrati, un luogo dove Oriente e Occidente sono in continuo scontro. Skarsgård è Leo Beiler, un barista muto che ha un motivo solo per vivere nella metropoli del Muro: Naadirah (Seyneb Saleh), la ragazza che ha amato e che è scomparsa misteriosamente da anni.

La sua ricerca lo porta nelle profondità del ventre della città, dove una strana coppia di chirurghi americani, Cactus Bill (Rudd) e Duck Teddington (Theroux), sembra essere il suo unico indizio ricorrente. Leo non sa se fidarsi dei due, che potrebbero rivelarsi coloro che deve invece temere di più.

Il trailer di Mute, il nuovo film di Duncan Jones

Concepito come la seconda parte di una trilogia che comprende Moon e il suo prossimo progetto, il film vede nel cast anche Robert Sheehan, Ulf Hermann, Noel Clarke e Florence Kasumba. Sam Rockwell comparirà in un piccolo (ma significativo) cameo. Le musiche sono di Clint Mansell (Ghost in the Shell, Noah, Il cigno nero, Moon, The Wrestler), la fotografia di Gary Shaw (The Machine, Moon). Il produttore è Stuart Fenegan, storico collaboratore di Jones – come Shaw e Mansell – dai tempi del suo esordio. Mute sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 23 febbraio, ecco il trailer ufficiale.