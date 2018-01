2 CONDIVISI Condividi Tweet

NoMad Entertainment ha lanciato il trailer di Petit Paysan – Un eroe singolare, esordio alla regia di Hubert Charuel. Acclamato dalla critica come uno dei film rivelazione del 2017, questo sorprendente “mental thriller” racconta la storia di Pierre (Swann Arlaud), un giovane allevatore di mucche da latte legato anima e corpo alla sua terra e ai suoi animali.

Il futuro dell’azienda di famiglia è però messo in pericolo quando un’epidemia vaccina si diffonde in Francia. Pierre, insieme a sua sorella e ai suoi genitori, viene trascinato in un vortice di colpe e speranze da cui sarà sempre più difficile uscire. Non potendo permettersi di perdere le sue mucche, si spingerà fino ai limiti estremi della legalità pur di salvare i suoi amati animali.

Presentato con successo alla Semaine de la Critique di Cannes 70, Petit Paysan ha incassato quasi 4 milioni di euro solo in Francia. Charuel si è ispirato alla storia dei suoi genitori, allevatori di Droyes, piccolo paese tra Reims e Nancy. Lui, unico figlio maschio, ha preferito lasciare l’azienda di famiglia per studiare cinema a La fémis. “Petit Paysan affronta proprio l’enorme pressione della vita contadina” ha raccontato.

“Lavorare sette giorni alla settimana, mungere le mucche due volte al giorno, tutto l’anno, tutta la vita. Ma è anche un film sul rapporto con i genitori, che sono sempre intorno a noi, sul peso di quel patrimonio. I gesti sono sovra-ritualizzati. Si va a mungere come se si andasse a pregare, al mattino e alla sera. Essere un produttore di latte è una vocazione”.

Online il trailer di Petit Paysan

Proprio queste tematiche, dalla grande crisi degli allevatori al caos della “mucca pazza”, hanno suscitato grande interesse nel mondo agrario e ambientale. Tra i tanti supporter, CIA e Slow Food sostengono la diffusione del film.

Distribuito da NoMad Entertainment, Petit Paysan – Un eroe singolare sarà al cinema dal 22 marzo.