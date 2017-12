8 CONDIVISI Condividi Tweet

Raccontare la nascita di uno dei poeti più illustri del ‘900 è compito arduo, specie se si parla di Fabrizio De André. Ha deciso di provarci Rai Fiction producendo un film interamente dedicato alla vita del cantautore genovese. Oggi esce il trailer di Principe Libero, biopic tanto atteso dai nostalgici fan di Faber che piansero l’autore scomparso prematuramente l’11 gennaio del 1999 per un tumore ai polmoni. Fabrizio lasciava in eredità alla moglie Dori Ghezzi e ai figli Cristiano e Luvi un repertorio di capolavori che sono passati alla storia.

Nel trailer di Principe Libero anche Valentina Bellè ed Ennio Fantastichini

Il biopic su De André in tv e al cinema, scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci e diretto da Luca Facchini, avrà sicuramente grande successo. La pellicola è stata prodotta da Rai Fiction e Bibi Film e sarà trasmessa sul grande schermo per il tempo limitato di due giorni, il 23 e il 24 gennaio, mentre a febbraio sarà in televisione su Rai 1. Il titolo è tratto da una citazione del pirata Samuel Bellamy trascritta nelle note dell’album Le Nuvole: “Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare“.

Luca Marinelli vestirà i panni del cantautore genovese. Insieme a lui vi sono altri nomi autorevoli dell’industria cinematografica come Ennio Fantastichini e Valentina Bellè. Quest’ultima interpreterà Dori Ghezzi, compagna di Faber, che ha condiviso con lui la disavventura del rapimento da parte dell’anonima sequestri sarda.

Fabrizio De André e l’amicizia con Villaggio e Tenco

Un rapporto conflittuale col padre, studi di giurisprudenza interrotti per inseguire “un’esigenza più che un sogno” e fedeltà che brucia come un prurito impossibile da placare: questo e molto altro è la vita di Faber. Anche l’amicizia è stata componente fondamentale del vissuto del genovese. Non a caso, nel trailer compaiono Paolo Villaggio, amico fraterno di De André col quale ha scritto testi indimenticabili, e il poeta maledetto Luigi Tenco.