STX Entertainment ha lanciato il trailer di The Foreigner, action thriller tratto dal romanzo The Chinaman di Stephen Leather. Il film vede per la prima volta insieme sul grande schermo Jackie Chan e Pierce Brosnan.

La star cinese interpreta Quan, tranquillo uomo d’affari sino-londinese che viene devastato dalla scomparsa della figlia, morta durante un attacco orchestrato dai terroristi irlandesi dell’IRA.

Senza poter contare sull’aiuto delle autorità, Quan decide di rintracciare da solo i colpevoli della morte della ragazza. Il suo letale passato mai dimenticato gli sarà di grande aiuto. Nel cercare l’identità dei terroristi, si imbatte in un membro del governo britannico, Liam Hennessy (Brosnan), il cui passato potrebbe contenere degli indizi legati ai nomi dei killer.

Chan, che prossimamente vedremo in coppia con un’altra icona come Sylvester Stallone nell’action Ex-Baghdad, torna ad una produzione occidentale dopo Skiptrace: Missione Hong Kong. La regia è affidata al neozelandese Martin Campbell, già al timone di Casino Royale e Lanterna Verde. Per il regista sarà un ritorno al lavoro in coppia con Pierce Brosnan: aveva diretto l’attore irlandese nel Bond-movie del 1995 GoldenEye.

Online il trailer di The Foreigner

Sceneggiato da David Marconi (Die Hard – Vivere o morire, Nemico pubblico), il film vede nel cast anche Charlie Murphy, Michael McElhatton, Liu Tao e Katie Leung. Le musiche sono state composte da Cliff Martinez, la fotografia è di David Tattersall (già collaboratore di Campbell ai tempi di Vertical Limit). Le riprese sono avvenute a Londra, non senza problemi: durante i ciak di uno stunt particolarmente difficile a Lambeth Bridge, l’esplosione di un bus (controllata ma non comunicata ai residenti) ha gettato nel panico i cittadini della zona. Distribuito da STX Entertainment (ma ancora privo di una distribuzione italiana), The Foreigner arriverà nei cinema cinesi il 30 settembre e in quelli americani il 13 ottobre 2017.