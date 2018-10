0 CONDIVISI Condividi Tweet

È online il trailer di The Mule, il nuovo film di e con Clint Eastwood. Vede il grande regista americano anche nei panni di attore, ruolo che non ricopriva da Di nuovo in gioco (2012) e Gran Torino (2008). La storia raccontata nel film è quella realmente accaduta di Leo Sharp, 87enne veterano della Seconda guerra mondiale arrestato dalla DEA nel 2011 perché diventato un “mulo”, ovvero un corriere della droga. Eastwood reinventa questo personaggio e lo trasforma nel suo Earl Stone, un novantenne solo e al verde.

Il trailer di The Mule, nuovo film di Eastwood

La sua impresa sta per fallire quando gli viene offerto un lavoro che gli richiede semplicemente di guidare. È abbastanza facile, peccato che così facendo diventi a sua insaputa il corriere di un cartello messicano. Earl è un uomo all’antica, e infatti fa così bene il suo nuovo lavoro che i suoi carichi aumentano in modo esponenziale e gli viene assegnato un supervisore (Ignacio Serricchio). Ma non è l’unico a tenere d’occhio Earl: il nuovo misterioso “mulo” è entrato anche nei radar dell’efficiente agente della DEA Colin Bates (Bradley Cooper).

The Mule, Clint Eastwood al cinema dal 14 dicembre

Se i problemi economici sono stati ormai risolti, gli errori del passato cominciano a pesare: Earl non sa se avrà il tempo di rimediare a questi sbagli prima che le forze dell’ordine, o i boss del cartello, lo raggiungeranno. La crisi, il tormentato rapporto con la famiglia (l’ex moglie Dianne Wiest, la figlia Alison Eastwood, la nipote Taissa Farmiga), la necessità di lottare con i propri demoni per salvarsi l’anima: tutto fa pensare ad un Clint Eastwood al suo meglio. Scritto da Nick Schenk (Gran Torino), The Mule sarà nei cinema americani dal 14 dicembre, distribuito da Warner Bros. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.