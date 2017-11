0 CONDIVISI Condividi Tweet

La 20th Century Fox ha lanciato il primo trailer di The Post di Spielberg, il nuovo film del regista americano che racconta la storia dietro ai “Quaderni del Pentagono”. Il political drama dell’autore tre volte premio Oscar ricostruisce l’inchiesta di New York Times e Washington Post, avvenuta all’inizio degli anni Settanta.

Tom Hanks e Meryl Streep sono i protagonisti nei panni del giornalista Ben Bradlee, direttore del Washington Post, e dell’editrice Kay Graham, all’epoca dei fatti alla guida del quotidiano.

Il caso dei Pentagon Papers sconvolse l’opinione pubblica statunitense. I due giornali, infatti, pubblicarono per la prima volta i documenti top-secret del Dipartimento della difesa sulle strategie e i rapporti del governo con il Vietnam nel periodo dal 1945 al 1967.

Bradlee e Graham (vincitrice nel 1998 del premio Pulitzer per la sua autobiografia, Personal History) formarono un’improbabile squadra chiamata a sostenere coraggiosamente l’operato del Times. Insieme alla redazione, i due si schierarono contro il tentativo senza precedenti dell’amministrazione Nixon di limitare la libertà di espressione garantita dal Primo Emendamento.

Online il trailer di The Post di Spielberg

Spielberg ha diretto il film su sceneggiatura di Liz Hannah, in passato nel team creativo della serie tv Ugly Betty. Il regista e Streep hanno già collaborato ai tempi di A.I. – Intelligenza artificiale, mentre il rapporto con Hanks è ormai consolidato e di lunga data. I due sono al quinto film insieme dopo Salvate il soldato Ryan, Prova a prendermi, The Terminal e Il ponte delle spie.

Davvero ricco il cast di contorno. Nel film sono presenti Alison Brie, Sarah Paulson, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Michael Stuhlberg, Zach Woods e Bradley Whitford. The Post, negli Stati Uniti dal 22 dicembre (in tempo utile per concorrere agli Oscar), sarà nelle sale italiane dal 1° febbraio 2018 distribuito da 01 Distribution.