1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fox Searchlight ha lanciato il primo trailer di The Shape of Water, il ritorno di Guillermo del Toro due anni dopo Crimson Peak. Il regista messicano ha scelto Sally Hawkins come protagonista di questa fiaba orrorifica ambientata nell’America del 1963, segnata dalla Guerra fredda.

Hawkins è Elisa, una donna sola e malinconica intrappolata in una vita di silenzio e isolamento. Lavora come addetta alle pulizie in un laboratorio governativo segreto ad alta sicurezza.

La sua esistenza cambia all’improvviso quando con la collega Zelda (Octavia Spencer) le viene assegnata la pulizia di un reparto top secret. Confusa e sorpresa, Elisa scoprirà presto un esperimento classificato come segreto: una creatura anfibia intelligente e sensibile, capace di percepire le emozioni umane.

Doug Jones presta il proprio corpo all’essere, la cui conformazione fa pensare a tutti gli effetti ad un prequel di Hellboy dedicato a Abe Sapien. Nel ricco cast del film, spiccano anche Michael Shannon, Michael Stuhlbarg, Richard Jenkins, Lauren Lee Smith e John Kapelos.

Il primo trailer di The Shape of Water

Sceneggiato da del Toro e Vanessa Taylor (Divergent, Il Trono di Spade – Game of Thrones), il supernatural drama del regista di Pacific Rim si avvale della colonna sonora firmata dal premio Oscar Alexandre Desplat. Per la prima volta dai tempi di Mimic e La spina del diavolo, il regista è tornato ad un progetto small-budget, girato quasi interamente in interni a Toronto.

“È un film molto personale”, ha raccontato del Toro a The Hollywood Reporter. “La mia visione della creatura è molto personale. Abbiamo passato nove mesi a creare ed elaborare questa creatura. È stato il periodo più lungo che abbia mai trascorso nel realizzare il design di un personaggio. Ne sono davvero sbalordito”. Nelle sale americane dall’8 dicembre, The Shape of Water arriverà in Italia l’11 gennaio 2018.