Finalmente è stato rilasciato il trailer di True Detective 3. A farlo è stata l’emittente televisiva HBO, in occasione del lancio della terza stagione del crime drama firmato Nic Pizzolatto. Un nuovo protagonista si profila all’orizzonte ed è impersonato dall’attore Mahershala Ali.

Nuovi scenari e protagonisti nel trailer di True Detective 3

Impossibile non conoscere Mahershala Ali. L’attore ha cominciato proprio con serie di carattere poliziesco. Basti pensare a Lie To Me, dove ha lavorato al fianco del magistrale Tim Roth, o a CSI e Law and Order. La sua ascesa verso il successo, comunque, è arrivata col cinema: prima con Il Curioso Caso di Benjamin Button e poi con Hunger Games – Il Canto della Rivolta 1 e 2. Il suoi lavori più celebri, comunque, restano House of Cards e Moonlight, candidato a 8 premi Oscar (tra cui la sua nomination come miglior attore non protagonista) e vincitore di un Golden Globe.

Si prospetta un nuovo successo per Ali: il suo personaggio, Wayne Hays, è un detective della Polizia di Stato dell’Arkansas che si ritrova a fare i conti con un crimine inquietante e di lunga data, risalente a decenni prima. La voce narrante della clip è la sua e lascia trapelare indizi sulla sua storia: “Prima che mi conosceste, non avevo molta paura. Le cose che ho visto, le cose che so non farebbero altro che causare dolore. Il mio cervello è un mucchio di pezzi mancanti. Il mio lavoro…non c’è certezza. Questa pace è più inquietante di qualunque altra cosa. Voglio sapere tutta la storia“.

Il resto del cast di True Detective 3

Non solo Mahershala Ali, a completare il cast della terza stagione di True Detective ci sono anche altre star del piccolo schermo come Carmen Ejogo, Scoot McNairy, Mamie Gummer, Stephen Dorff, Ray Fisher e Sarah Gadon.