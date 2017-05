120 CONDIVISI Condividi Tweet

Lionsgate Movies ha lanciato il primo trailer di Wonder. Il film è l’adattamento del bestseller di R.J. Palacio, per settimane al primo posto nella classifica del New York Times e pubblicato in Italia da Giunti. Al centro della storia c’è August Pullman, un ragazzo nato con la sindrome di Treacher Collins, una malattia che gli deforma orribilmente il viso. Un male che fino a ora, gli ha impedito di frequentare una scuola normale.

Quando fa il suo ingresso in quinta elementare nella scuola locale, Auggie si trasforma nel più improbabile dei supereroi. Fronteggiando il bullismo dei compagni e il rapporto con una disabilità inedita, il ragazzo unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti. Ad interpretare il protagonista è un irriconoscibile Jacob Tremblay, il giovanissimo attore rivelato da Room di Lenny Abrahamson.

È arrivato il trailer di Wonder

Julia Roberts (fresca di nomina come donna più bella del mondo) e Owen Wilson sono Isabel e Nate Pullman, i genitori di August. Nel cast spiccano anche Sonia Braga (Aquarius), Mandy Patinkin (Criminal Minds) e Daveed Diggs (The Get Down). Il film è diretto da Stephen Chbosky, il regista di Noi siamo infinito. La sceneggiatura è di Steve Conrad (I sogni segreti di Walter Mitty, La ricerca della felicità, The Weather Man) e Jack Thorne (Non buttiamoci giù).

Wonder è un romanzo che ha raccolto un successo enorme: sei milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un inno alla forza di combattere e alla capacità di conquistare amicizia, rispetto e simpatia. “È difficile da spiegare come nasce un bestseller”, ha raccontato Palacio all’Ansa. “Forse si tratta di arrivare con il libro giusto al momento giusto. Forse le persone avevano bisogno di sapere che la gentilezza è ancora possibile e che come esseri umani siamo migliori di quello che pensiamo”. In uscita il 17 novembre negli Usa, il film arriverà prossimamente nelle sale italiane.