Universal Pictures ha lanciato il trailer finale di Cinquanta sfumature di rosso, il capitolo finale della trilogia erotica tratta dai romanzi di E.L. James. Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a (s)vestire i panni dell’affascinante ma tormentato miliardario Christian Grey e della studentessa di letteratura Anastasia Steele.

Riprendendo il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film del 2015 e del 2017, Christian e Ana sono finalmente sposi. Mentre lei è diventata più sicura di sé, lui si è affidato lentamente al loro amore e non riesce più a farne a meno.

Tuttavia la vita di Anastasia viene messa in pericolo quando riappare Jack Hyde (Eric Johnson), il suo ex capo ora in cerca di vendetta. Non va meglio a Christian, perché anche le sensuali Kate Kavanagh (Eloise Mumford) e Elena Lincoln (Kim Basinger) tornano a inseguirlo e a rendere la vita della coppia molto più complicata. Insomma, il loro legame sarà messo ancora una volta a dura prova.

Come per Cinquanta sfumature di nero, anche la regia di Cinquanta sfumature di rosso è stata affidata a James Foley (Fear, House of Cards). Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme a E.L. James, la creatrice della saga. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard, il marito della scrittrice inglese.

Il trailer finale di Cinquanta sfumature di rosso

Le prime due parti del franchise hanno incassato nel mondo 950 milioni di dollari. Non solo. Il trailer di Cinquanta sfumature di nero è stato il più visto di sempre in 24 ore, cliccato 114 milioni di volte tra YouTube, Facebook, Instagram e altre piattaforme digitali. Quello di Cinquanta sfumature di rosso è partito decisamente a rilento: nonostante sia al primo posto nelle tendenze di YouTube, dopo 24 ore è arrivato ad “appena” 10 milioni di visualizzazioni. Fifty Shades Freed arriverà nelle sale italiane l’8 febbraio 2018.