0 CONDIVISI Condividi Tweet

Marvel Italy ha lanciato il trailer italiano di Black Panther, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e incentrato sul personaggio di Pantera nera. Già apparso in Captain America: Civil War, il supereroe black arriverà nei cinema di tutto il mondo da solista con il volto di Chadwick Boseman.

Girato presso i Pinewood Studios di Atlanta e a Busan, in Corea del Sud, il cinecomics è ambientato nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda, dove T’Challa fa ritorno in seguito alla morte di suo padre, re T’Chaka (John Kani), per succedergli al trono.

Apparentemente povera, Wakanda è in realtà ricca di giacimenti di vibranio, un metallo prezioso che le assicura il progresso tecnologico, la ricchezza e il potere. Si tratta di un Paese profondamente radicato nella sua tradizione, ma dotato di una cultura futuristica, quasi fantascientifica. Il ritorno di un vecchio e potente nemico metterà alla prova il ruolo di T’Challa come sovrano e la sua identità come Black Panther. Mentre un tremendo conflitto pone seriamente a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Prodotto da Kevin Feige, il film vede nel cast anche Michael B. Jordan (Creed – Nato per combattere), Lupita Nyong’o (vincitrice del premio Oscar per 12 anni schiavo), Danai Gurira (Michonne in The Walking Dead), Daniel Kaluuya (Scappa: Get Out), Angela Bassett, Forest Whitaker, Martin Freeman e Andy Serkis

Online il trailer italiano di Black Panther

“È stato elettrizzante dare vita a questa storia e a questi personaggi”, ha dichiarato afferma Ryan Coogler, reduce dal successo di Creed e anche sceneggiatore con Joe Robert Cole. “Il film esplora anche le vicende che rendono Black Panther un eroe molto umano. Non vedo l’ora di presentare al pubblico questa avventura”. Distribuito da Walt Disney Company Italia, Black Panther arriverà nelle sale italiane il 14 febbraio, anche in 3D.