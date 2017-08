0 CONDIVISI Condividi Tweet

Eagle Pictures ha lanciato il trailer italiano di Detroit, il nuovo film di Kathryn Bigelow che rievoca uno dei più tragici e sanguinosi episodi della storia statunitense.

La regista di Point Break e Strange Days, prima e unica donna ad ottenere il premio Oscar per la miglior regia con The Hurt Locker, torna dietro la macchina da presa a cinque anni da Zero Dark Thirty.

Il film ricostruisce le rivolte che hanno attraversato le strade della metropoli americana esattamente cinquant’anni fa, fra il 23 e il 27 luglio 1967. Gli anni della guerra nel Vietnam e dell’ingiustizia razziale.

Due notti dopo l’inizio delle sommosse, la presenza di armi da fuoco in prossimità di un’area della Guardia Nazionale ha indotto polizia, esercito e una guardia privata locale a occupare un edificio nei pressi dell’Algiers Motel.

Messe da parte le regole procedurali, i poliziotti hanno interrogato, intimidito e torturato le persone presenti per portarle alla confessione.

La situazione, però, è sfuggita di mano: all’alba, si sono contati tre giovani neri disarmati uccisi, sette uomini neri e due donne bianche brutalmente picchiati.

Bigelow ci porta al centro del racconto attraverso il punto di vista dei protagonisti. John Boyega (Finn in Star Wars – Il risveglio della Forza) è Melvin Dismukes, una guardia privata il cui compito è difendere un negozio di alimentari dai saccheggiatori. Finisce subito con l’essere coinvolto dal caos nel motel.

Algee Smith è Larry Reed, il cantante del gruppo The Dramatics che aveva preso una stanza all’Algiers con l’amico Fred Simple (Jacob Latimore). Will Poulter è Philip Krauss, il poliziotto che conduce gli interrogatori mortali.

Nel ricco cast sono presenti in vari ruoli anche Anthony Mackie e Jack Reynor, Hannah Murray e John Krasinski. Detroit, che sarà presentato alla dodicesima edizione della Festa di Roma, è uscito negli Usa il 4 agosto (ecco il trailer originale). In Italia sarà al cinema dal 9 novembre.